8月港M3按月增1.1%　分析：資產市場仍面臨資金泛濫局面

金管局公布，8月底本港廣義貨幣(M3)折合港元後，按月升1.1%至18.14萬億港元。祥益地產總裁汪敦敬表示，香港資產市場仍然是面對資金泛濫的局面。

汪評論道，M3是指整個經濟體系內的貨幣總量，包括市民持有的紙幣及硬幣，再加上銀行存款和可轉讓存款證。其中，銀行存款佔M3絕大部份(93.91%)。汪敦敬一直提倡「M3定律」，認為2009年後對房地產市場具有最大影響力的因素其實是急升的資金量，事實上近年樓價升幅往往也是以M3增加比例同步向上。在通脹下，「太多的貨幣追逐有限的貨物」，從而使該貨物價格上漲。因此，長遠影響樓價最大的因素是M3，為樓市的長遠結構性提供一個基礎。除此之外，貨幣供應量亦可反映潛在購買力和資金的流動。

他續說，回望1997年亞洲金融風暴，當時M3是2.81萬億港元水平。截至最新數據，反映M3已增長了545.56%。再看同期的樓價增長，根據差餉物業估價署的私人住宅售價指數，在1997年高位去到172.9點的水平，最新的樓價指數是292.1點，得出樓價增長是68.94%，因此可說香港樓價在過去20多年裏的上升步伐並無失控。

另外，8月底，香港擁有價值約3.3萬億港元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約5倍多，或港元貨幣供應即M3約39%，豐厚的外匯儲備對香港貨幣制度亦起著穩定作用。