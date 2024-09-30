上水廣場十一假期推消費活動　獎賞回贈總值逾100萬元

商場於10月1日先推出75折快閃賞，The Point會員消費滿800元，即可獲贈商場200元購物電子券組合，即時享75折購物回贈。

而10月1至6日期間，場內特別推出「萬元福袋大激賞」，消費滿8萬元可獲贈ipad Air(價值5,399元)及500元購物及美食電子券組合。消費滿15萬元可獲贈珠寶鑽飾(價值約1萬元)及500元購物及美食電子券組合。消費滿25萬元，可獲贈新型號智能電話(價值10,199元)及500元購物及美食電子券組合。

此外，10月5及6日、12及13日一連兩個周末，商場將舉辦「日本清酒祭」，並同時推出「環球美食節」，匯聚多國美食，消費滿指定金額即可換領日、意、泰、台式必吃套餐。

適逢十一長假期，商場亦特別推出「旅客來港賞不停」，即日起至10月31日，旅客只要消費滿指定金額，即場成為The Point會員及成功登記積分，並出示有效旅遊證件，亦可獲贈豐富優惠券回贈，價值逾2.7萬元。同時亦向各位訪港旅客大派100%乘車回贈優惠，更於小紅書及大眾點評大派價值高達1,000旅客禮包。