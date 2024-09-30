中原按揭：港銀提早減P利樓按巿　下季按揭申請有望反彈

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據金管局最新住宅按揭統計，8月份新取用按揭宗數減少4.5%至3,443宗，金額同步回落2.9%至159億元，宗數及金額同樣創過去4個月新低，跌幅主要與第2季樓市交投逐步回軟有關，相信第三季按揭數字會因此持續偏軟。

王續稱，9月中美國落實大手減息半厘，本港銀行亦提早啟動減息周期，減息幅度快於及優於市場預期，供樓利息下降及供樓負擔減輕，加上銀行樓按取態已具積極性，按揭優惠增加、審批時間縮短，多個利好因素在市場增加料可增加買家入市信心；而在租金續升、供樓利息趨降的形勢下，轉租為買的人將會增多，帶動樓市回暖向好，相信第四季按揭申請量有望反彈。

統計數字顯示，8月份H按選用比例按月減少1.2個百分點至88.6%，創17個月新低，而P按選用比例增加1.4個百分點至4.6%，創17個月後新高。王美鳳指出，9月底有大型銀行推出全新低息定按計劃，具預先享有減息效果，定息率低於市場按息達0.7厘，料可吸引用家選用，現時市場定按使用率為0%，預料新低息定按計劃可推升第4季市場定按使用率。