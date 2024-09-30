卓爾廣場及錦薈坊十一長假送多重禮遇　設100%回贈賞

而為鼓勵本地客留港消費，兩個商場更推出「10月周末賞」及「最高消費賞」，The Point會員於10月5至6日(星期六、日)及11至13日(重陽節3天連假)，消費滿指定金額即可獲贈高達1,000元電子贈券，回贈率達20%。而於卓爾廣場或錦薈坊10月累積消費額最高會員(須滿18萬元以上)，即可獲贈按摩椅一張。

商場亦於十一期間送出旅客獎賞，訪港旅客只需出示有效旅遊證件，即可免消費獲贈100元商場電子贈券，另外於場內消費滿300元，可換領B3X車票回程，而消費滿5萬元，更可獲贈每份價值5,000元的個人保健、美妝產品禮包、珠寶商戶禮券或商場電子贈券等。

此外，十一假期期間，顧客讚好「香港卓爾廣場及錦薈坊」小紅書，並於卓爾廣場地下中庭立牌裝置或於任何商戶打卡，或於錦薈坊任何商戶打卡，並於小紅書出帖文(必須包括3張相片或以上，以及50字或以上，文字內容可關於打卡裝置、美食、產品或推廣優惠)，於顧客服務中心職員展示發布後之頁面，即可免費獲贈卓爾廣場或錦薈坊50元商場零售電子贈券一張。