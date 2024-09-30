麗港城套三房售660萬　呎價跌穿1萬元

市區藍籌屋苑再錄呎價低於1萬元成交，茶果嶺麗港城套三房單位，減價30萬元，成交價660萬元，呎價約9,607元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣陳家豪表示，鰂魚涌康怡花園M座高層9室，實用面積約902方呎，套三房間隔，新買家為區內客，睇樓後即決定洽購，單位原先叫價1,450萬元，最終以1,228萬元成交，呎價約13,614元。

●美聯陳昌裕指，鰂魚涌太古城華山閣低層A室，實用面積約689方呎，三房間隔，叫價約920萬元，議價後以904萬元成交，呎價約13,120元，原業主於1995年以約329萬元購入，轉手獲利約575萬元。

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九龍區

●中原洪金興稱，茶果嶺麗港城9月錄約7宗買賣，包括7座低層D室，實用面積約687方呎，套三房間隔，望園景，叫價690萬元，議價後獲用家以660萬元承接，呎價約9,607元。

●美聯劉志偉表示，奧運站浪澄灣6座中低層A室，實用面積約550方呎，兩房間隔，享海景，叫價930萬元，近期獲上車客洽詢，擁靚海景，議價後以855萬元承接，呎價約15,545元。

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新界區

●利嘉閣林靖羲指，將軍澳日出康城領峯6座左翼高層D室，實用面積約977方呎，套四房間隔，望山景，叫價920萬元放售，議價後以908萬元，呎價約9,294元，原業主於2009年以約634.5萬元一手購入，帳面獲利約273萬元。

●中原張鎮邦表示，將軍澳城中駅10座高層G室，實用面積約897方呎，套四房連儲物房間隔，望海景，以1,430萬元易手，呎價約15,942元，新買家為同區租客。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山迎海3座中層C室，實用面積約809方呎，三房間隔，望海景，放盤約兩年，叫價1,400萬元，成交價1,038萬元，累減362萬元，減幅近26%，呎價約12,831元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山觀瀾雅軒3座低層D室，實用面積約1,113方呎，三房間隔，望海景。放盤約1年，叫價1,480萬元，累減30萬元，獲買家以1,450萬元連車位承接，減幅約2%，呎價約13,028元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山9月暫錄約70宗二手買賣，較上月升約兩成，銀湖．天峰2座中層C室，實用面積約544方呎，兩房間隔，議價後以773.8萬元易手，呎價約14,224元，原業主於2022年以900萬元購入，持貨約兩年帳面蝕讓約126.2萬元。

●美聯黃國輝表示，大埔太湖花園7座中層C室，實用面積約355方呎，兩房間隔，早前叫價420萬元，獲區內上車客洽購，多次議價後以365萬元承接，累計減幅達約15%，呎價約10,282元。

●美聯楊浩然指，大埔天鑽10座中層A室，實用面積約750方呎，早前叫價950萬元，獲香港家庭客洽購，終議價44萬元，以906萬元承接，呎價約12,080元，原業主2019年以990.6萬元購入，持貨約5年帳面蝕84.6萬元，貶值約8.5%。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺花都廣場2座中層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，望內園景，有雅修，叫價370萬元，放盤僅約半小時，獲同區租客即睇即買，以358萬元承接，減幅約3.2%，呎價約9,676元。

●中原陳國輝表示，粉嶺及上水區9月錄約63宗二手買賣，按月升約三成，其中粉嶺北ONE INNOVALE的A座中層18室，實用面積208方呎，開放式間隔，議價後以305萬元沽出，呎價約14,663元，新買家為上車客，原業主持貨約兩年帳面蝕讓約17萬元。

●美聯吳偉文稱，粉嶺花都廣場3座低層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，早前叫價360萬元，獲上車客洽購，議價15萬元後，以345萬元承接，呎價約8,801元。

●中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊9月累錄19宗買賣，與上月看齊，翠湖居2座高層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，享園景，交吉放盤叫價530萬元，日前以468萬元沽出，呎價約8,540元，減幅約12%。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆軒苑B座中層11室，實用面積約385方呎，原業主增加議幅，減價8萬元，獲區內客見屋苑鄰近家人居所，方便日後互相照應，決定於已補價自由市場以252萬元購自住，呎價約6,545元。

●利嘉閣劉景駿指，東涌東環1期5A座低層6室，實用面積約483方呎，兩房連儲物房兼開放式，望樓景，放售僅1天，新買家為投資者轉買物業作投資，以528萬元入手，呎價約10,932元。

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