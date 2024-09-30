啟德地王項目4日收票萬張 跑馬地新盤周五賣20伙
2024年09月30日 21:37
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近日新盤市場交投步伐明顯加快，周一(30日)錄得逾30宗成交。焦點項目之一的啟德地王項目，收票量節節上升，4日之內已錄得約1萬張入票。
●啟德天璽‧天4日內收票約1萬票
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天收票反應理想，市場消息指，截至周一(30日)晚上9時，項目於4日內累收約1萬張入票，按首兩張價單共推出304伙計，暫錄超額認購逾31倍。
●元朗尚柏加推48伙
麗新發展(00488)旗下元朗尚柏，周一(30日)上載價單2號，提供48伙，折實平均呎價約9,294元，較首張價單僅高約0.2%，屬原價加推，今批全數單位折實呎價低於1萬元。發展商指，項目將於短期內公布銷售安排。 加推單位共39伙折實價低於300萬元。項目自上周四(26日)公布首張價單50伙後，反應熱烈，已收逾300個認購登記，加推單位會維持代繳印花稅的優惠。
●跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT周五賣20伙
英皇國際(00163)旗下黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，周一(30日)上載銷售安排，落實周五(4日)發售20伙，其中18伙以價單形式出售，折實入場費低於360萬元，另有2伙招標發售。發展商指，特意挑選14伙同系西半山半山捌號的開放式單位以招標形式發售，實用面積203方呎。兩盤合共將發售34伙。
●旺角利奧坊‧壹隅特色戶雙破頂價沽
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周一(30日)以雙破頂價售出頂層連天台單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目步入現樓階段後，市場反應向好，最新售出1座28樓A室，實用面積802方呎，三房間隔，外連287方呎平台及371方呎天台，以2,518萬元成交，呎價約31,397元，創項目成交價及呎價新高。據悉，買家鐘情項目位置及單位同層連接天際會所的設計。
●牛頭角皓日周六發售20伙
恒隆地產(00101)旗下已屆現樓的牛頭角皓日，周一(30日)上載最新銷售安排，落實周六(5日)以先到先得發售日前減價的15伙單位，同日推出5伙招標出售，合計發售20伙。即將招標出售的5伙包括5至8樓的A室，實用面積770方呎，屬三房套間隔，招標期截至明年4月4日。
●將軍澳海茵莊園單日沽5伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周一(30日)連環售出5伙，總成交金額共2,662.5萬元。最新售出的5伙均為一房戶型，實用面積介乎280至288方呎，成交價介乎525.6萬至540.8萬元，呎價由18,250至19,314元。當中，1座26樓B1室，為實用面積288方呎，以526.4萬元售出，呎價約18,278元。9月累計沽出26伙，套現逾1.2億元。
●沙田瓏珀山連沽兩伙
新鴻基地產(00016)沙田瓏珀山，周一(30日)再售出兩伙，約4個月累售80伙，套現逾16.6億元。最新通過招標售出的單位包括Crown Tower的8樓C室，實用面積1,494方呎，四房雙套間隔，連車位成交價2,560萬元，呎價約17,135元。
●啟德MIAMI QUAY I兩房售1,176萬元
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，周一(30日)錄得第3座27樓B室的成交，單位實用面積468方呎，屬兩房連儲物室間隔，設有開放式廚房，以1,176.2萬元成交，呎價約25,132元，買家另可享有現樓回贈。
●啟德柏蔚森3日內沽3伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森，交投持續，於周一(30日)再售出一伙兩房單位，為第1座樓王16樓G室，實用面積395方呎，向南可享維港景，成交價696.8萬元，呎價約17,641元。該系列項目於3日內連沽3伙，開售逾兩個月共售出333伙，套現逾22.8億元，為第三季成交量最高的新盤。
●北角海璇II單日吸金逾1億元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周一(30日)通過招標售出兩伙，共涉逾1.09億元。據項目成交紀錄冊，該盤第2座11樓A室，實用面積1,483方呎，四房雙套間隔，連同1個車位以逾5,454.3萬元成交，呎價約36,779元，買家採用720日(提前入住)付款計劃入市。
●沙田名日‧九肚山三房呎價約15,952元
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周一(30日)公布推出山景三房單位，為第1座16樓D室，實用面積755方呎，屬三房一套連工作間間隔，享開揚山景，主人房可望海，附連全屋家具，成交價1,204.4萬元，呎價約15,952元。
●啟德天璽•海半年售出50伙
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，今(30日)通過招標以3,312萬元售出第2座21樓A室，單位實用面積1,104方呎，屬四房一套間隔，連私人電梯大堂，呎價為30,000元。該盤於今年3月開售，至今半年累計賣出50伙，當中成交價及呎價最高的單位為第5座27至28樓的SKYPLEX，以逾2.3億元沽出，按實用面積3,156方呎計，呎價達73,000元。