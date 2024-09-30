啟德地王項目4日收票萬張　跑馬地新盤周五賣20伙

近日新盤市場交投步伐明顯加快，周一(30日)錄得逾30宗成交。焦點項目之一的啟德地王項目，收票量節節上升，4日之內已錄得約1萬張入票。

●啟德天璽‧天4日內收票約1萬票

●元朗尚柏加推48伙

●跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT周五賣20伙

●旺角利奧坊‧壹隅特色戶雙破頂價沽

●牛頭角皓日周六發售20伙

●將軍澳海茵莊園單日沽5伙

●沙田瓏珀山連沽兩伙

●啟德MIAMI QUAY I兩房售1,176萬元

●啟德柏蔚森3日內沽3伙

●北角海璇II單日吸金逾1億元

●沙田名日‧九肚山三房呎價約15,952元

●啟德天璽•海半年售出50伙