人行︰進一步便利經營主體對外貿易投資使用人民幣

中國人民銀行發表《人民幣國際化報告(2024)》，提到將進一步便利經營主體在對外貿易投資中使用人民幣，下一階段將以「市場驅動、企業自主選擇」為基礎，統籌發展與安全，聚焦貿易投資便利化，推進人民幣國際化，更好服務實體經濟和高質量發展。

人行表示，要立足實體經濟需求，在「本幣優先」的基礎上加強本外幣協同，進一步完善企業境外放款本外幣一體化管理，優化跨國企業集團資金池相關政策，統籌規範貿易融資等資產跨境轉讓業務。

支持離岸人民幣市場健康發展方面，《報告》指出，要完善境外主權債券發行長效機制，增加人民幣安全資產供給。此外，要用好與香港金融管理局常備互換安排，優化拓展內地與香港金融市場互聯互通機制，強化香港離岸人民幣樞紐地位，提升其他離岸人民幣市場功能。

另一方面，要增強政策透明度、規則性和可預期性，提高人民幣金融資產的流動性，豐富風險對沖工具，更好滿足全球投資者人民幣資產配置和風險管理需求。鼓勵和支持符合條件的境外機構在境內發行熊貓債。

在完善人民幣使用的基礎設施方面，《報告》指出，要增強清算行職能、優化清算行全球布局，加大對清算行的政策支持，並支持人民幣跨境支付系統(CIPS)不斷拓展覆蓋區域，提供更加高效、便捷的人民幣清算服務。