東方日報B1：中港股成交新高　恒指季飆兩成

十一長假前夕，周一(30日)A股3大指數爆升，刷新多項A股史上紀錄，包括滬深兩市主板成交在開市僅35分鐘便衝破萬億元人民幣，全日創下2.59萬億元人民幣紀錄新高，以至深圳創業板指數單日抽升15.36%及全月急彈37.62%，上海科創50指數、北京北証50指數單日升17.88%及22.84%，皆屬歷來最大升幅，甚至深成指全日升10.67%，為1996年12月實行漲跌幅限制來的最大單日升幅！

滬綜指連升9日，正式重上3,300點；深成指及滬深300指數分別企穩一萬點及4,000點大關，滬綜指及滬深300指數齊齊由低位反彈逾20%，技術上進入牛市。

在9月收爐日，交投氣氛愈趨熾熱，滬深股市午後高歌猛進，滬綜指曾高見3,358點，為去年5月9日後即市高位，收漲8.06%至3,336點，滬深300指數亦收升8.45%，均創2008年9月19日之後最大單日升幅，全月各累漲17.39%及20.97%，不但結束連跌4個月頹勢，且同為逾9年最大單月漲幅；深成指也以逾一年收市高位的10,529點收市，全月累漲26.13%，為2007年5月以來單月漲幅最勁。

統計顯示，兩市連北交所合共有5,330隻A股上漲，同時成交不斷推高，兩市主板成交全日成交額打破2015年5月底的高位紀錄，亦較上周五放量逾8,500億元人民幣，反映資金湧入股市持股過節。據報上海證券交易所將於十一假期最後一日進行交易系統測試，中國證監會要求假期後開市的時候，券商基金的交易系統須處於正常工作狀態。

綜觀第三季，滬綜指上升12.43%，深成指全季升幅錄18.99%，一同扭轉上半年跌勢。新加坡銀行首席投資策略師李依萊認為，中國是發出「不惜一切代價」的信號，可見經濟風險已觸及中國的痛點，當局正面對「不惜任何代價」也要救經濟的時刻。初期股市反彈表明今次升浪可能會持續更久，但目前的強力推升可能會受到考驗。要實現可持續的牛市，市場需要更多刺激措施以提振基本面，不排除當局將有更多後續措施。

不過，面對多項重磅利好政策，股市投資者情緒高漲，瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，該行決定將MSCI中國指數的年底目標上調至70水平，較最新收市價高出7%，以反映政策協調性改善、美國降息及公司治理改革取得進展。

由於市場情緒有所改善、倉位較低，他預計，實際財政措施可能在未來數天或10月中旬接力登場，大市短期動能在這之前將會持續。從歷史上看，10月是中國股市表現較好的月份之一，跑贏月度平均表現1.5個百分點。

長假期前大量資金流入，港股持續強勢，恒生指數連升5個交易日，周一再飆501點或2.43%，刷新去年2月後高位，主板成交額再創歷史新高，達5,058.38億元，按日增13.48%。全月恒指累升3,144點或17.48%，第3季飆升3,415點或19.27%，是2009年第二季以來最好的季度表現。外資券商瑞銀更趁勢調升恒指目標7%至22,100點。

恒生指數高開543點，升幅一度收窄至157點，其後再度發力，曾抽高856點，高見21,488點，收市報21,133點；國企指數升209點或2.87%，報7,509點；科技指數升298點或6.7%，報4,751點。

南下「北水」轉淨流入，規模達121.43億元，是逾半年最多，全月累計淨買入373.96億元，按月少10.69%。

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，上周內地的政策和政治局會議，預示當局更加果斷地穩定中國的金融市場、房地產市場和支持消費。隨着利率下降、美元轉弱、中國政策刺激力度超預期，以及盈利預期上升，市場還有進一步上升空間，而最新上調恒生指數目標相當於預測市盈率10倍，仍然低於2017年至今平均水平0.9個標準差。

值得留意的是，港股主板成交首次突破5,000億元之際，沽空金額卻按日僅增加0.3%，沽空比率為12.22%，更按日減少1.61個百分點。

港元兌每美元高見7.7651，為2022年12月後最勁，而港元銀行同業拆息(HIBOR)大致上升，隔夜HIBOR飆99.41點子至6.39262厘，金管局再進行30.39億元的貼現窗操作緩解銀行「水緊」；與樓按相關的一個月HIBOR連續第7日上升，升至4.32101厘，為8月初以來新高。

全日窩輪成交額約63.49億元，佔大市成交1.25%。認購輪成交約38.07億元，認沽輪成交約25.41億元，而認購輪與認沽輪成交比例6：4。牛熊證成交額約128.52億元，佔大市成交約2.54%。其中牛證成交約64.27億元，熊證成交約64.25億元，佔比各半。

市場關注外資會否在今輪升市中重新流入，惠理基金副首席投資總監—股票投資余辰俊指出，2021年7月以來，全球資金一直在減少對中國的投資，根據新興投資組合基金研究(EPFR)，8月底，全球互惠基金在中國股票中的整體權重僅為5.2%，遠低於2021年7月的峰值15%，目前中國持倉仍過低，認為資金不得不將中國的投資恢復到一個更合理的水平，預期大量資金應會被重新投資到香港和內地的股票市場。

另外，中信銀行(國際)個人及商務銀行業務投資主管張浩恩指出，近年中央多次推出政策皆刺激港股上升，但升勢都未能夠維持，認為前車可鑑，強調股市與經濟走勢不能長期背馳，提醒投資者要留意相關措施出台後的成效，為避免港股急升後回吐，投資策略宜把資產分散。