【東方日報產評】華資本派對開波　美接招勢陷兩難

自美國啟動減息周期後，中國推出一系列強救市措施穩增長，兩大關鍵是明確要樓市「止跌回穩」，並放行資本市場起動。過去數個交易日中港兩地股市成交放量增加，巨量長短資金入市，絕對可以用「動真格」來形容。期待已久的中國資本市場派對終於開波，對於協助企業融資，化解債務問題，刺激內部需求，提振市場信心，改善整體商業景氣，可起四両撥千斤之效。美資是喜見機遇，積極深耕中港這個高增長市場；抑或立心不良，針對中港金融放招，甚至再在中東或南海起事端，極端地以實戰來保美元霸權，將是白宮新主人須面對的抉擇。

這幾年，中國經濟與資本市場基本上處於一個嚴格去槓桿、消泡沫的調控狀態。如今大家都接受，樓價、地價不會只升不跌，科技巨企不能無序擴張壟斷，經濟強國靠的是製造業不是地產。要搞清楚這些概念，經濟增長放慢的代價不菲，但卻是中國經濟啟動新增長周期前的必經之路。

從近日中港股市的巨量成交可推斷，大量內地資金重新流入資本市場，而長期資金如保險企業好明顯亦積極落場。事實上，近年中企的整體分紅穩定改善，若可以合適的槓桿布置資本市場倉位，企業融資活動恢復正常，中港股市如今僅剛走出低谷，往後的日子非但不再悲觀而是轉向樂觀。且有理由相信，當中國資本市場重新正常運作，有利投資與消費之外，亦可推動外資流入，創造更多多邊合作的條件，惠及國際貿易，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)及金磚國家等合作機制，將得到更充分的發揮，整個亞洲地區都樂見中國巨龍翻身！

當中國藉撬動資本市場來推動內部需求，解決債務危機，實現穩增長目標，美國所謂「中國產能過剩」之說將成偽命題，以之聯合盟友圍堵中國的藉口亦自然會不攻自破。反觀以目前中國的社會、經濟與人口結構，資本市場發展空間甚廣，面對這場盛宴，作為全球金融業一哥的美國實無道理缺席。中美將如何面對雙邊關係，是以和為貴，共謀發展，抑或繼續搞貿易保護主義，甚至挑起地區爭端，惟恐天下不亂，無所不用其極來維護美元霸權？

這幾年美資一直減持中國資產，面對如今中港股市勁揚，經濟刺激力度空前，中國資產持倉量嚴重低水的美資，應加入追貨行列，積極部署期待已久的中國資本市場商機，還是繼續以損人不利己的態度來敵視亞洲經濟發展，變相為全球去美元化添柴加薪，當得耐心觀望這個世界巨人如何選擇自己的路。

眼前的背景，乃這些年美國在世界經濟的影響力下降，美國感受到來自中國的挑戰，要做的不是單方面「龍門任搬」來打壓別國崛起，關門打狗，更重要的是反躬自省，為自身體制進行改革，更好地發揮所長，提升全球化發展，重振在世界經濟的影響力，「發展才是硬道理」！美國大選在即，即將誕生的白宮主人，得更好地拿捏中美的「競合」關係，才符合美國的最大利益。