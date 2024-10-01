花旗：中國「政策組合拳」出台　A股或追落後

中國人民銀行與銀、保、證券的監管機構在上星期宣布一系列「政策組合拳」，政策措施涵蓋內銀、內房和股市，旨在改善中國部分關鍵經濟和市場的流動性。隨着市場對國內流動性的關注度重臨，A股(在內地上市交易股票)或有望追落後。

今輪公布在股市方面的政策中最值得關注的，是中國將允許基金和券商利用央行資金回購股票。人民銀行提到，將設立至少8,000億元人民幣以支持股市的流動性。包括基金和券商或動用5,000億元人民幣，另設3,000億元人民幣用作專門機制，以支持內地上市公司和主要股東回購股票。

參考日本近年推行的企業管治改革為日股復甦的關鍵因素之一，政策重點在於加強股東回報，例如股份回購和增加派息率等。而近年來中證監亦鼓勵內地上市公司要做好市值管理，重點是提升回報及股東價值。自人民銀行上周二(9月24日)公布「政策組合拳」至上周五(9月27日)，追蹤A股表現的滬深300指數累計升幅約11%，跑贏同期代表H股(在港上市交易內地企業)的恒生國企指數約9%升幅。但截止9月27日年初至今，滬深300指數累計回報只有8%，雖然A股上周表現凌厲，但仍大幅落後同期恒生國企指數約27%的升幅。因此，隨着市場對國內流動性的關注度重臨，投資者可留意A股在未來數月追落後的機會。

上周公布的政策中，人行亦下調存款準備金率(RRR)50個基點。引導貸款市場報價利率(LPR)亦同步與存款利率下調，以保持商業銀行淨息差(NIM)穩定。我們假設，如果以2.3%的1年期人民銀行中期借貸便利(MLF)利率進行融資，以滬深300指數的股息收益率約3.3%推算，內地上市公司股東透過回購股票，或可獲平均1%的利差收益，這亦增加股東回購股份的誘因，或較利好A股表現。而下調LPR亦可視為對消費者更直接的寬鬆政策，因為抵押貸款和其他消費性信貸(如汽車貸款等)主要與LPR掛鈎，某程度上或能刺激國內信貸需求。

近年，國內基金公司和券商因未能出售持有股票而承受較大壓力，同時亦消耗內地股票市場的流動性。因此，今輪政策對國內股票市場或迎來巨大轉變。2015年股市泡沫後，中國政府曾採取類似的證券融資措施，最終促成2016至17年的牛市，這也適逢經濟周期性的復甦。

今輪政策的規模和步伐，或反映內地政府實現年內經濟增長5%目標的決心。如中國政府推出更多財政的刺激措施、加上聯儲局減息為中國政策推出提供更多空間，以及民主黨若能於美國大選勝出，中國或受較少關稅政策衝擊等三點因素在內，預期這次「政策組合拳」或有望刺激股市升勢直至年底。

花旗銀行投資策略及資產配置部