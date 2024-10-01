九龍灣泰峯加推　周六同步發售226伙單位

王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周二(1日)上載價單4號，提供89伙，以高層單位為主，折實平均呎價約16,317元，較對上一張逾半年前推出價單高約4%。項目同步落實周六(5日)發售226伙，其中186伙以價單及以先到先得形式發售。

今批單位涵蓋39伙一房，35伙兩房及15個三房單位，實用面積介乎336至774方呎，折實價介乎505.1萬至1,316.7萬元，折實呎價由14,769至17,523元。當中售價及呎價最低為1A座29樓C室，實用面積342方呎，一房間隔。

王新興集團董事總經理王惠貞表示，早前推出的一房戶已全數獲承接。項目工程進度良好，預計將於明年中落成，隨著物業即將步入現樓階段，近期項目亦接獲眾多查詢，不少意向人士對一房戶表示興趣。該集團銷售總監陳芷湄稱，價單提供4種付款計劃，總折扣優惠由20%至23%。

項目合作夥伴、新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，本港多家大型銀行於9月底落實下調按揭利率，及後中央又再推出組合拳推動經濟，加上近期股市升勢穩步向上，刺激樓市氣氛向好，樓市氣氛改善，料有利項目銷情。

同時，價單3號已修訂，將1伙兩房單位的定價下調5%，為1B座5樓G室，實用面積494方呎兩房，定價由968.5萬元降至919.5萬元，計及23%折扣後，最新折實價為708萬元，折實呎價約14,332元。資料顯示，全盤提供807伙，今年3月開售至今售出約387伙，套現逾26億元。