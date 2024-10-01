深交所對恒大地產和許家印等高層作紀律處分

深交所周一（9月30日）公布關於對恒大地產集團及相關當事人給予紀律處分的決定。

深交所決定對恒大地產集團，給予3年不接受提交的債券發行上市申請文件，或者掛牌轉讓申請文件的處分；對恒大地產集團時任董事長兼實際控制人許家印、控股股東中國恒大集團時任董事局副主席兼總裁夏海鈞，給予公開認定終身不適合擔任債券發行人董事、監事、高級管理人員的處分；對控股股東中國恒大集團時任財務總監潘大榮、恒大地產集團時任副總裁兼財務中心總經理潘翰翎，給予公開認定10年不適合擔任債券發行人董事、監事、高級管理人員的處分。

上述人員在認定期間內，除不得繼續擔任原債券發行人董事、監事、高級管理人員職務外，也不得擔任其他債券發行人的董事、監事、高級管理人員職務。

對恒大地產集團給予公開譴責的處分。對恒大地產集團有限公司時任董事長兼實際控制人許家印、時任副總裁兼財務中心總經理潘翰翎、時任總裁柯鵬及甄立濤，時任總裁助理兼副總裁兼財務中心總經理錢程、時任董事長兼總經理趙長龍，控股股東中國恒大集團時任董事局副主席兼總裁夏海鈞、時任財務總監潘大榮給予公開譴責的處分。