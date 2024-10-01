天璽‧天周六首輪銷售300伙　折實價473.7萬起

新地代理總經理胡致遠指，即將以價單形式發售的單位涵蓋22伙開放式戶，109伙一房及73伙兩房戶，實用面積236至559方呎，折實價473.72萬至1,227.7萬元，折實呎價17,015至24,284元。按定價計，該批單位市值超過17億。

至於，以招標形式發售的96伙單位，則涵蓋三房至四房間隔，實用面積854至3,936方呎。包括該期數面積最大的第3座Peak Tower的49樓及50樓Presidential Sky House B，四房間隔，連1,280方呎平台及610天台，附設私人泳池。

發展商指，項目將於本周六上午9時正式開售，共設A及B組兩個時段發售單位。A1組買家須購入最少6伙至8伙指定單位，A2組買家最少購買3伙至5伙指定單位。B組買家可購入1至2伙單位。首輪銷售將於周四(3日)下午1時正截止接收購樓意向登記。