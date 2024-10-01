新地15大商場10.1假期首天人流及營業額按年增5％

上述商場在10.1假期舉行多個節慶活動，包括apm設美食市集，在港島區重點商場如wwwtc mall、置富南區廣場及利港商場增添熊貓打卡點，並加推多項優惠，如今日起，在指定商場出示身份證或旅遊證件號碼有「7」、「5」數字，並登記成為The Point會員，即可免費換領50元電子餐飲券一張，而各區商場亦將推出倍數積分賞、與租戶合作推出節慶優惠。而apm將於10月2日及3日接力「10.1半價睇好戲」活動，推出「6折積分」即7,500分，換100元戲票電子現金券。

新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣稱，apm早於9月27日已起動10天節慶滋味市集，搜羅時下最受年輕人及旅客歡迎的新晉品牌，包括本地手工烘焙美食、新派酥餅曲奇、烘焙精品咖啡豆、美酒美饌等，方便一站式嚐盡滋味兼買手信。

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，15大商場早在9月已在本地社交平台及內地小紅書和大眾點評積極推廣，發放優惠券並提供訪港旅客攻略。10.1假期前，中港兩地宣布降息，進一步提升本地市民和遊客的消費欲望，預計在7天假期內，優惠券下載量將超過一萬張。期間煙花匯演最受矚目，商場內面向維港的餐廳因此訂座全滿，換領海景花園觀賞煙花的活動亦吸引大量客人前來消費。預計人流和營業額將按年增長，其中，以餐飲、電器和藥妝等料較受惠。