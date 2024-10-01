中信証券：美減息及內地救市振港股信心　料反彈延續

中信証券研究表示，美國聯儲局減息及內地「組合拳」出台，顯著提振港股市場投資者信心，一方面港股對地產和消費政策的敏感度較A股更高，另一方面也有助於外資和香港本地資金回流港股，認為港股反彈有望延續，並在10月修復行情，而盈利增長股或繼續跑贏，並建議關注受惠政策持續推出和悲觀情緒逆轉的金融板塊，特別是非銀金融中的保險；其次是估值修復有望延續的消費和科技行業，包括互聯網、生物科技、教培、消費電子。

該行指，8月上旬以來，港股的估值、交投和資金流等指標，均顯示2022年以來的歷史市場底部特征再度顯現。雖然港股企業中期業績顯示，收入仍然承壓，但企業持續推動「降本增效」，整體純利按年增0.8%，而同期的淨利潤率和股本回報率(ROE)分別較去年下半年升0.3及0.7個百分點至11.7%和4.7%。