自動駕駛地平線再遞表　上半年經調整經營虧損縮

內地智能駕駛公司地平線(Horizon Robotics)再度向聯交所遞交上市申請，其8月已獲中國證監會發出備案事項通知書，准發行最多11.53億股股份。市傳集資額達5億美元(約39億港元)，目標第四季內掛牌。高盛、大摩、中信建投為聯席保薦人。

據其更新後初步招股文件，今年上半年虧損進一步擴大至50.98億元人民幣(下同)，2023年同期蝕18.88億元；經營虧損則由12.37億元，減少至11.05億元。若撇除以股份為基礎的支付、優先股及其怹金融負債的公允價值變動等因素，按非國際財務報 告準則計，經調整虧損為8.03億元，較2023年同期蝕9.95億元有所收窄，而經調整經營虧損為8.23億元，亦較去年同期10.58億元有縮減。收入按年大增1.51倍至9.34億元。