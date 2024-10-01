新盤單日錄25宗成交　啟德焦點項目累收1.3萬張票

新盤市場於十一假期單日錄得約25宗成交，較去年同日僅4宗大幅增加，交投暢旺。焦點新盤啟德項目掀起入票熱潮，於5日之內已累收逾1.3萬張入票，並安排周六正式開售。

●啟德天璽‧天5日收逾1.3萬票

●九龍灣泰峯周六賣226伙

王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周二(1日)上載價單4號，提供90伙，以高層單位為主，折實平均呎價約16,317元，較對上一張逾半年前推出價單高約4%。項目同步落實周六(5日)發售226伙，其中186伙以價單及先到先得形式發售。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房成交價8,900萬

●何文田站朗賢峯第IIA期兩房呎售約20,258元

●藍田港鐵站KOKO MARE一房成交價592萬元

會德豐地產鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE，今(1日)沽出9座3樓F室，實用面積310方呎，屬一房間隔，成交價592.8萬元，呎價約19,123元。

●西南九龍維港滙III三房售3,018萬元

●北角海璇II單日沽兩伙 共涉逾9,658萬元

●跑馬地THE ASTER 9月累售16伙

●油塘蔚藍東岸將65伙劈價最多37%