新盤單日錄25宗成交 啟德焦點項目累收1.3萬張票
2024年10月01日 21:32
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新盤市場於十一假期單日錄得約25宗成交，較去年同日僅4宗大幅增加，交投暢旺。焦點新盤啟德項目掀起入票熱潮，於5日之內已累收逾1.3萬張入票，並安排周六正式開售。
●啟德天璽‧天5日收逾1.3萬票
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天，收票數字持續遞增。市場消息指，截至周二(1日)晚上約8時，項目於5日內已接獲逾1.3萬張入票，暫已錄得超額認購約63倍。項目將於周六(5日)作首輪銷售，推售共300伙，當中204伙以價單形式發售，另有96伙以招標形式發售。
●九龍灣泰峯周六賣226伙
王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周二(1日)上載價單4號，提供90伙，以高層單位為主，折實平均呎價約16,317元，較對上一張逾半年前推出價單高約4%。項目同步落實周六(5日)發售226伙，其中186伙以價單及先到先得形式發售。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房成交價8,900萬
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周二(1日)售出第3座12樓A室，實用面積2,087方呎，四房間隔，設有私人升降機大堂，成交價8,900萬元，呎價約42,645元。
●何文田站朗賢峯第IIA期兩房呎售約20,258元
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIA期，周二(1日)售出第3座9樓G室，實用面積601方呎，兩房間隔，成交價1,217.5萬元，呎價約20,258元。
●藍田港鐵站KOKO MARE一房成交價592萬元
會德豐地產鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE，今(1日)沽出9座3樓F室，實用面積310方呎，屬一房間隔，成交價592.8萬元，呎價約19,123元。
●西南九龍維港滙III三房售3,018萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等發展商合作的西南九龍維港滙III，最新以3,018萬元沽出三房單位，為第1A座25樓B室，單位實用面積1,001方呎，屬三房連多功能房間隔，呎價約30,150元。
●北角海璇II單日沽兩伙 共涉逾9,658萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，交投不斷，周二(1日)再招標售出兩伙，總成交金額共9,658.8萬元。當中，第2座16樓A室，實用面積1,483方呎，屬四房雙套間隔，連同1個車位以5,738.8萬元成交，呎價約38,697元。
●跑馬地THE ASTER 9月累售16伙
嘉里建設(00683)旗下轉租為售的跑馬地THE ASTER，於9月共售出16伙，包括全盤最後1伙頂層特色單位及15間分層單位，總成交額近2.8億元，最高成交金額達4,939.7萬元，最高呎價約39,549元，售出單位平均成交呎價約26,017元。發展商指，項目累售85伙，佔全盤逾八成，尚餘21伙待售。
●油塘蔚藍東岸將65伙劈價最多37%
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，周二(1日)修訂4張價單，將65個單位定價大幅下調，同時取消折扣，實際減價最多約37%。項目將於周六(5日)發售55伙，當中14伙招標出售。上述減價單位涵蓋開放式至三房間隔，原本定價為636.7萬至2,554.85萬元，折扣率為16%。現時下調後，定價為441.41萬至1,722.28萬元，不設折扣，最新呎價約16,288至20,70元。