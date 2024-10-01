美股道指跌246點　納指瀉170點

美股3大指數周二早段偏軟，道指跌246點，報42,083點；標指跌38點，報5,723點；以科技股為主的納指跌170點，報18,019點。

美國的減息步伐一直是全球焦點，聯儲局主席鮑威爾日前出席活動時就貨幣政策發表評論，重申不應把上次會議時0.5厘的減息幅度視為新步伐，又重申聯儲局官員在利率趨勢預測「點陣圖」中估計，今年內「再次減息兩次，合計減幅0.5厘」。他的言論似乎有意為目前市場過於激進的減息預期降溫，避免市場波動。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注11月減息0.25厘的機率升至逾六成，而減息0.5厘的只有接近四成；與一周前的預測機率相反，當時市場估減息0.25厘的機會只有四成，減息0.5厘反而高達六成。

鮑威爾的言論明顯一定程度上左右市場預期。只不過，由於聯儲局最終仍要視乎經濟數據——尤其是就業數據去決定減息幅度，因此數據可能比起聯儲局官員言論更重要。

貝萊德智庫(BII)的報告指，美國經濟仍在「以健康速度增加就業機會」，因此由就業市場放緩而引發的經濟衰退擔憂是不合理的。報告亦強調移民在就業市場中所起到的作用，因為一旦移民減少，勞動力老化會使得經濟「無法在不引致通脹的情況下增加就業機會」，這亦意味着屆時聯儲局可能要維持高利率政策更長時間。

另外，市場關注最近一宗人工智能(AI)概念股的上市消息。美國AI晶片初創公司Cerebras Systems提交了S-1表格申請在納斯達克掛牌上市，代號為CBRS。該公司把英偉達(Nvidia)、超微半導體(AMD)、英特爾(Intel)、微軟(Microsoft)等全列為競爭對手，宣稱其晶片能夠「速度更快且耗電更少」地解決問題。

今年上半年，該公司營收為1.364億美元，較前一年增長15倍，但虧損達6,660萬美元，當中有大部分收入都是來自單一客戶。不過，市場相當關注這家新創的AI晶片公司，畢竟目前市場上可以投資的AI晶片股其實不多。