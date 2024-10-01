香港置業︰減息後有近58%客戶考慮未來一年入市

香港置業在美國減息後透過問卷形式進行客戶置業意向調查，該公司研究部董事王品弟表示，有關調查成功收回414份有效問卷，發現有約57.7%受訪者表示考慮於未來12個月入市，創自2018年第二季以來的27季新高，其餘約42.3%未有考慮入市。

另外，對於後市樓價走勢，預期未來12個月本港樓價走勢下跌的受訪者，比例由上季約66.9%，急跌至約47.1%，跌幅達19.8個百分點；相反，預期未來12個月本港樓價走勢上升的受訪人士比例，由上季僅約10%，升至今季約21%，升幅達11個百份點。其餘約31.9%認為樓市平穩發展，反映市民態度轉趨樂觀，入市信心顯著回升。

換樓客續成主流，調查亦發現有約41.5%受訪者有意換樓，另外有約26.6%的人士計劃購入物業作投資，比例較上季約18.5%為高，餘下約31.9%受訪者有意入市上車置業。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁馬泰陽建議，政府將住宅物業納入投資移民的適用範圍，以吸引更多內地及海外的資金、人才及家族到港發展，進一步推動本港的經濟增長，並對樓市交投帶來正面支持。