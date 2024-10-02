OneDegree實現季度盈利　年輕客群佔四分之一

主打寵物保險的虛擬保險公司OneDegree宣布，該企於今年第三季實現季度盈利，為本港首間虛保公司實現收支平衡。該企副行政總裁周美華表示，今年首3季收入較2020年同期飆升42倍，營運開支僅升1.7倍，升幅遠低於銷售增長；隨着產品開發日漸成熟，自2022年開支成本已逐步下降。

不過，周坦言，參考過往數據，第四季的銷售額通常有所回落，加上臨近年末須派發花紅答謝員工一年的辛勤，因此難言第四季或全年能否錄得扭虧，展望明年則有信心實現年度盈利。

交叉銷售為該企的主要策略。她指，透過寵物保險「入屋」後再向各家庭成員推銷家居保、火險、危疾等各類產品。隨着品牌知名度和信任度提升，對現有客戶的交叉銷售亦有很大的提升，目前有近25%的客戶持有多於一份保單，連2021年首次推出新產品時的人數多4倍，持有3份或以上保單的客戶則較2022年有雙位數增長。

自開業以來，該企30歲以下的年輕客群逐年增長，截至今年9月底，佔比已增至25.6%；按性別計，女性投保人數目穩佔逾六成水平。

周認為，香港寵物保的滲透率仍有提升空間，未來會繼續拓展現有產品的市場，現時管理層的首要目標為實現盈利，因此在看到客戶有明顯的新需求時，才決定是否開發新產品。

此外，該企使用人工智能（AI）等技術，以自動化流程取代成本較高及耗時較長的人力流程，提升營運效益及有效控制營運成本，目前內部提倡「一分鐘點擊文化」，研究透過自動化及簡化申請流程，讓客人可於一分鐘內完成投保或理賠申請，從而提升客戶體驗。