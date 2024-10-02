房協榮獲多個優質建築大獎　表揚其優質創新房屋傑出表現

香港房屋協會致力建設永續共融社區，並連奪多個規劃建築大獎。該會近日在項目規劃及建築方面獲頒3個本地及國際殊榮，表揚其在提供優質創新房屋的傑出表現，以及在推動綠色建築和可持續發展的成就。其中屬「長者安居樂」計劃的豐頤居，更於「優質建築大獎2024」中榮獲「香港住宅項目(單幢建築物)」組別大獎。

房協行政總裁陳欽勉表示，非常榮幸及感謝規劃建築業界對房協項目的嘉許。房協作為『房屋實驗室』，一直以創新的房屋及社區規劃，滿足市民的住屋需求。3個獲獎項目均重視社區連繫和跨代共融，透過適合不同年齡層的住屋設計及有助互動的公共空間，建立優質的居住環境及和諧社區。該會將繼續以人為本，以房屋項目的作品為居民帶來幸福感，實現「創建宜居．永續共融」的願景，並為社會的可持續發展創造價值。

豐頤居由規劃、設計、建築，以至住客服務，均以實踐居家安老為目標。項目內的樂齡科技、長者友善單位、護理安老院舍、醫療護理和康樂設施，均體現房協以人為本的核心信念。

上述優質建築大獎由本地九大專業團體聯合舉辦，為兩年一度的業界盛事，旨在表揚在設計和建造優質建築方面，展現出色團隊精神的項目隊伍。今年的主題是「推動創新|持續綠建|構建幸福」，以嘉許能夠體現創新科技應用，綠色與可持續發展理念，且具備高品質水準的項目。

另外，房協的松悦樓亦榮獲香港設計大獎2024「建築-住宅-已建」組別的金獎。該獎由全球知名設計品牌及工作室組成的BETTER FUTURE主辦，表揚有助建設更美好及可持續發展的創新設計。該物業是房協首個採用組裝合成建築法(MiC)興建的項目，亦是全港首個以鋼製MiC興建的長者房屋，供該會出租屋邨的全長者寬敞戶申請調遷，以騰出原有單位重新編配予其他有需要的家庭，是實踐可持續發展及善用房屋資源的良好示範。

房協更憑明華大廈重建項目，亦於早前香港測量師學會大獎2024「規劃」組別中獲頒優異獎。該項目採用「一地多用」的混合發展規劃模式分三期重建，並在重建過程中特意原地保留舊有建築元素，加強居民的歸屬感，配以適合各年齡層的完善生活配套，建立「長、中、青、幼」共融的和諧社區。

明華大廈第一期重建項目已於2021年落成，提供966個出租單位，當中三分之一的單位具備「可改動設計」。兩幢新的大樓充分考慮採光、通風及美觀因素，搭配紫色及黃色外牆，營造獨特的花園感覺，讓長者容易辨認。