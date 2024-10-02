三星據報開始在東南亞及澳紐裁員 擬全球削減幾千人

外媒引述知情人士透露，三星電子(Samsung Electronics)正在東南亞、澳洲及紐西蘭裁員，作為全球裁員數千人計劃的一部分。知情人士指，裁員可能會影響這些市場約10%的員工，儘管每間子公司的裁員人數可能有所不同，並表示其他海外子公司也計劃裁員，某些市場裁員幅度可能達10%。

據三星最新的可持續發展報告，其在海外擁有約147,000名員工，佔其員工總數逾267,800人的一半以上。惟該公司不打算在國內市場裁員。

據報，新加坡不同團隊的三星員工，周二(1日)被召集與人力資源經理及其匯報經理舉行私人會議，並獲悉裁員及遣散費細節。三星發言人表示，一些海外子公司正進行例行的勞動力調整，以提高營運效率，公司並未針對任何特定職位設定目標人數。

該公司過去在記憶體晶片市場周期性不佳的情況下，已經縮減員工人數。知情人士透露，三星最近在印度及拉丁美洲部分地區削減約10%的工作。

據指，在最新的行動中，三星裁員人數可能佔其海外員工總數147,000名不到10%。此外，該公司目標是保留製造業職位，同時削減管理及支援職能。具體數字將受到當地勞動法規及財務優先次序的影響。