Nike上季少賺27%　收入挫一成　撤回全年指引

體育用品巨頭Nike在截至8月底止的上季業績欠佳，期內收入115.89億美元，按年跌約10%，不及預期的116.5億美元；雖然毛利率增長1.2個百分點，達到45.4%，高於分析師預期的44.4%；不過純利按年倒退27.51%至10.51億美元；每股盈利0.7美元，好過預期的0.52美元。Nike股價在市後延長交易時段跌近6%至83.85美元。

值得注意的是，Nike撤回全年指引，並稱將推遲原定在11月舉行的投資者日，為新行政總裁Elliott Hill掌舵作準備。Nike上月公布行政總裁John Donahoe將離任，由老將Hill頂上出任行政總裁，10月14日生效。

回看業務於各地的上季表現，Nike於北美市場的鞋類銷售額跌14%；歐洲、中東及非洲也跌12%；大中華區則跌3%。Nike於大中華區的收入為16.66億美元，略勝預期的16.2億美元，儘管如此，客流量仍疲軟，財務總監Matthew Friend表示，Nike無法幸免於中國充滿挑戰的消費環境。

業績指引未如理想，Nike預期本季收入將下滑8至10%，遜分析師原先預期的下跌6.9%；毛利率料將下降約1.5個百分點；2025財年整體網上銷售額將出現雙位數下跌。