美上市中概股急彈　「空軍」狂輸538億　惟仍未撤退？

外媒引述數據分析公司S3 Partners報告指，中概股大幅反彈，波及沽空美股的投資者，因而蒙受約69億美元(約538.2億港元)市值損失。S3 Partners指，今輪升浪抹去「空軍」年初至今約37億美元收益，目前帳面損失約32億美元。

S3 Partners預測分析董事總經理Ihor Dusaniwsky表示，在近期的反彈前，淡友趁跌市建立具盈利的空倉，惟自反彈以來，沽空速度見放緩。

在內地推出大規模刺激計劃前，沽空中國股票一直是流行策略，部分市場觀察員調低相關權重，甚至有人認為中國「不可投資」。 在美國銀行9月的全球基金經理調查中，19%的受訪者表示，沽空中國股票是最擁擠的交易，僅次於美股七雄(Magnificent Seven)。

然而，即使最近在美國上市的中概股反彈，惟資料顯示空軍仍未急於平倉，S3 Partners料，若市場繼續上升，或出現大規模的空倉回補，進一步推高股價。

Dusaniwsky指，如果空軍開始大規模平倉，阿里股價可能會受到最大影響，原因是在這次反彈中，阿里沽空有所增加，如果沽空不再抵銷股票中的一些買盤壓力，空倉回補與買盤雙雙出現，或會加劇其價格變動的趨勢。