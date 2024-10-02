克而瑞：10月新樓成交料止跌企穩　一線城市成受益新政

克而瑞地產研究中心周二(1日)發表報告稱，今年首9個月保利發展以2,421億元人民幣(下同)的銷售額排名第一，緊隨其後的分別為中海地產及萬科地產，銷售額分別為1,988億及1,804.9億元。

報告指，9月新房供應小幅放量而成交延續降勢。重點30城供應按月上升12%，與上半年月均值持平；成交三連降，按月下降6%，按年下降34%，與上半年月均值相比仍降17%，首三季累計按年下降34%，降幅較8月僅收窄0.07個百分點。

對於10月的預判，克而瑞在報告中認為，因9月底中央到地方利好頻頻，先是9月24日國新會推出多項重磅政策，包括降準、政策利率下調、存量房貸減息、降二套房首付比例、提高再貸款中央資金支持比例、續期「金融16條」等，再是政治局會議定調促進房地產市場止跌回穩，後上廣深等核心一線跟進，「四限」政策持續優化調整，基於政策利好預期，10月整體成交或將止跌企穩，一線作為新政利好直接受益者，新房成交仍有放量空間。

「四限」政策指以「限購、限外、限貸、限價」為主題的房地產調控政策，抑制投機投資性需求。