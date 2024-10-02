安聯投資：優質股及增長股料跑贏　亞洲區續看俏

安聯投資最新發布的市場展望指出，雖然聯儲局一如預期在9月份減息，儘管投資機遇未必會在一夜之間發生變化，但減息標誌着科技股及現金（或類似現金的投資工具）是唯一具吸引力選擇的時期，已開始走向終結。

總體來說，安聯投資對市場未來數月持樂觀態度，同時亦意識到市場正進入低於潛在增長的時期，下行風險將隨之增加。

環球經濟增長正在放緩，但該行認為這不一定要被視為股市看跌訊號。安聯投資環球股票首席投資總監Virginie Maisonneuve表示，隨着通脹及利率的回落，經濟增長放緩可能利好優質股及增長股，且預期這兩類風格的股票有望於未來數月內跑贏大市。今年餘下的時間市場或會出現一些波動，尤其是考慮到11月的美國大選。因此，有選擇性地物色一些防禦性股票，以盡可能確保投資組合的平衡，將是明智之舉。

Maisonneuve稱，該行認為英國股票的估值具吸引力，且有望從減息及政治穩定的影響中受惠。在利率下調及經濟溫和增長的環境下，小型股及科技股等領域應會取得理想表現。此外，與水務主題有關的股票亦具有良好的防禦性，因為該類股票不倚賴任何特定的政策計劃。

此外，該行表示繼續看好亞洲地區。鑑於日本股市近期出現了歷史上第二大的跌幅，以及持續進行結構性改革，目前看好日本股市，還看到日本企業將盈利預測上修、進行股份回購及增派股息。中國方面，樓市似乎已經企穩，很可能成為股市的催化因素，其中多隻股票目前的成交價非常具吸引力，預計中國股市將於2024年第四季迎來更為有利的環境。至於印度市場，雖然股市明顯存在估值溢價，但該國經濟增長強勁，足以抵銷前者的負面影響。印度擁有非常強勁的基本面，尤其是具有有利的人口結構，預示着未來幾年經濟前景向好。