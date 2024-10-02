受減因素帶動　9月樓花按揭按月飆逾一倍

經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，9月份現樓按揭宗數為3,943宗，按月減少950宗或19.4%，連跌2個月，創4個月新低；而該月的樓花按揭宗數為568宗，較8月份大增289宗或103.6%，連跌2個月後回升。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，9月份受朗賢峯及SEASONS PLACE等新盤買家上會帶動，樓花按揭宗數大增逾1倍。隨着香港所有銀行減息，市場氣氛轉趨積極，發展商亦開始加快推盤步伐，料交投回穩下，現樓按揭數字有望止跌回穩。

現樓銀行市佔率方面，滙豐銀行三連冠，以市佔29.4%排名第一，中國銀行(香港)，以市佔率18.4%排名第二；恒生銀行以市佔率10.1%排名第三；中國工商銀行(亞洲)上升一級，以市佔率5.8%排名第四；東亞銀行下跌一級，以市佔率4.8%排名第五（表一）。

樓花銀行市佔率方面，滙豐銀行六連冠，以市佔37.7%排名第一；中國工商銀行(亞洲)上升兩級，以市佔率13.2%排名第二；中國銀行(香港)下跌一級，以市佔率12.3%排名第三；東亞銀行下跌一級，以市佔率10.4%排名第四；恒生銀行以市佔率5.6%排名第五（表二）。