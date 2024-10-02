消費降級？蘋果公司擬推「平價版」iPhone搶攻市場

蘋果公司(Apple Inc.)上月剛推出最新款的iPhone 16系列智能手機，外媒報道，Apple計劃在明年初推出新一代平價版的iPhone SE(暫稱SE4)，以及下一代iPad Air與其專用鍵盤。

有別於現時的SE3沿用2017年的iPhone 8外觀設計，傳聞中的SE4將棄用Home按鈕，並改用現時的全屏幕設計；售價為3,000多元人民幣水平，與目前SE3的3,499元人民幣的內地售價相當(香港官網售價為3,699港元)。

據指，Apple有意將SE4打造成「看起來更像高端iPhone的產品」，有助吸對引價格較為敏感的消息者購買，以奪回初華為及小米等品牌子所搶佔的市場。

傳聞中，SE4亦可支援Apple的人工智能(AI)服務Apple Intelligence；該功能僅支採今年推出的iPhone 16系統，及去年的旗艦機iPhone 15 Pro系列，惟目前尚未正式應市。

iPad Air方面，則繼續有11吋和13吋兩版本，並配備升級版的Magic Keyboard鍵盤配件，讓iPad Pro鍵盤的一些功能也進入低端機市場。