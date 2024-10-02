叙福樓黃傑龍預告今年開8新店　批競爭對手欠「商務禮儀」

他表示，做生意有一個幾基本商業禮儀，即「各有各做，互相欣賞」，一般不會直接講出同業名，「然後公開講(唔怕面紅？)話覺得自己好過某某品牌。」他指，所以多年來無論對方如何「叫叫囂囂」，在宣傳或訪問提到其營運的「挽肉與米」，亦沒有回應。

他又提到，「挽肉と米」日本創辦人山本先生曾對他指，不用理會其他人如何做，只需把自己想做的做到最好，自然會有欣賞的客人到來。他又稱，雖然都是食漢堡飯，但「一個真正炭燒一個真正落油平板煎」，效果完全不能比較，大家各自各精彩。

黃傑龍之後又指，今(2日)早簽署多份文件，因為有不少新食肆要申請牌照，預告集團將有很多新品牌新分店陸續面世，單計今日簽署的文件，已有8間分店會在年內開張，「我係咁以數吓真係今年好似係關10間開17間(唔止16)」。

他今年6月曾在社交平台指，將關閉4間分店，並提醒辛苦經營的同業們量力而為，切勿過分「死頂輸身家，真係執笠都要負責任。」他表示，待經營環境改善才會恢復16間分店。