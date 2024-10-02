澳洲最大住宅建商Metricon獲日企逾6億元洽購51%股份

澳洲最大住宅建築商Metricon Homes據報獲日本住友林業(Sumitomo Forestry)以1.15億澳元(約6.16億港元)洽購51%股份，交易或於今年底前完成。

外媒報道，住友林業於本周一(9月30日)向東京證券交易所提交文件，正式披露收購Metricon的意圖。若交易順利，Metricon Homes將成為住友林業於當地的最新控股子公司。Metricon Homes是澳洲建築量最多的住宅建築商，分析指在收購交易完成後，當地約12%的住宅將由外企興建。目前，住友林業已控股澳洲另一大住宅建造商Henley Homes。

消息又指，Metricon於過去五年一直低調尋找潛在買家，上述交易並非突如其來；而上述交易已獲澳洲競爭審查及外國投資審查委員會批准，僅需解決部分行政問題。

Metricon行政總裁Brad Duggan表示，該企由今年初就開始與住友林業商討合作事宜，並補充指，已故創始人Mario Biasin早就希望將其於48年前創辦的公司推向國際舞台，尋找合適合作夥伴去管理公司，這一直是Biasin家族的計劃。他保證，就算Metricon部分股權轉讓，業務仍會「照常運作」，不會影響客戶、供應商、員工及合作夥伴。Metricon在澳洲僱用約2,500名員工。

住友林業自2008年首次打入澳洲市場，其後一直積極擴展當地業務。目前，除Henley Homes外，該企已於澳洲多地建立穩定的業務網絡。