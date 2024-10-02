一手樓氣氛愈趨熾熱　長沙灣全新盤最快月內開售

多區樓盤一擁而上，長沙灣全新盤登場，預告最快月內開售。啟德跑道區住宅相繼落成，最新有現樓項目首度開放示範單位予傳媒參觀。

●長沙灣瑜悦最快本月開售

華懋集團與市建局合作發展的長沙灣東京街全新住宅項目，周三(2日)公布命名為瑜悦。發展商指，項目提供198伙，短期內上載樓書，預料最快本月內開售。項目已獲批入伙紙，有機會以現樓形式發售，或安排買家於選購前視察現樓，定價會參考西九龍鄰近地鐵站的樓盤。該盤戶型涵蓋一至三房間隔，實用面積312至594方呎。

●黃竹坑站Blue Coast II 日內上樓書

●市傳啟德天璽‧天 6日累收約1.7萬票

●啟德天瀧現樓示範戶首度曝光

●元朗尚柏周日首輪賣98伙

●屯門NOVO LAND第3B期周日出售154伙

●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙

●將軍澳PARK SEASONS連環售出3伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周三(2日)連沽3伙，吸金1,769.5萬元。其中，第2B座32樓A室，實用面積537方呎，屬兩房連書房間隔，成交價813.6萬元，呎價約15,151元。