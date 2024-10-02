一手樓氣氛愈趨熾熱 長沙灣全新盤最快月內開售
2024年10月02日 21:32
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多區樓盤一擁而上，長沙灣全新盤登場，預告最快月內開售。啟德跑道區住宅相繼落成，最新有現樓項目首度開放示範單位予傳媒參觀。
●長沙灣瑜悦最快本月開售
華懋集團與市建局合作發展的長沙灣東京街全新住宅項目，周三(2日)公布命名為瑜悦。發展商指，項目提供198伙，短期內上載樓書，預料最快本月內開售。項目已獲批入伙紙，有機會以現樓形式發售，或安排買家於選購前視察現樓，定價會參考西九龍鄰近地鐵站的樓盤。該盤戶型涵蓋一至三房間隔，實用面積312至594方呎。
●黃竹坑站Blue Coast II 日內上樓書
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，周三(2日)公布於24小時內上載樓書。發展商指，樓市受惠股市向好及減息優勢，市場投資氣氛熾熱，9月一手成交按月有約2成增長，認為項目合理市場價格較第1期有約10%提升空間，將會短期內開價，今個月展開銷售。
●市傳啟德天璽‧天 6日累收約1.7萬票
新鴻基地產(00016)的啟德新盤票王天璽‧天，收票數字節節上升。市傳截至今(2日)，在6日內已累計接獲約1.7萬張入票，按本周六以價單形式出售204伙計，已錄得超額認購82倍。
●啟德天瀧現樓示範戶首度曝光
恒基地產(00012)等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周三(2日)首度對傳媒開放兩個現樓示範單位，並公布已獲批滿意紙，正式踏入現樓階段。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，本周開始展開交樓程序，買家陸續收樓，料10月下半月作新一輪銷售部署。
●元朗尚柏周日首輪賣98伙
麗新發展(00488)旗下元朗尚柏，周三(2日)上載最新銷售安排，落實周日(6日)盡推首兩張價單共98伙出售，折實平均呎價約9,286元。發展商指，項目7日內已接獲約564張入票，按首輪發售單位量計，暫錄超額認購約4.7倍。將發售單位涵蓋80伙一房及18伙兩房，實用面積265至488方呎，折實價介乎242.91萬至460.32萬元，折實呎價約8,614至10,663元。
●屯門NOVO LAND第3B期周日出售154伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周三(2日)加推價單6號，提供77伙，折實平均呎價約12,086元，折實價310.16萬至674.56萬元。項目同步公布最新銷售安排，將在周日出售154伙，當中124伙以價單形式出售。
●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(2日)再錄得兩宗成交，售出單位包括2座36樓C8室，實用面積284方呎，成交價546.8萬元，呎價約19,253元。另一伙為2座29樓A8室，實用面積406方呎，以770.6萬元成交，呎價約18,980元。項目於年初至今暫售出335伙，套現近18億。
●將軍澳PARK SEASONS連環售出3伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周三(2日)連沽3伙，吸金1,769.5萬元。其中，第2B座32樓A室，實用面積537方呎，屬兩房連書房間隔，成交價813.6萬元，呎價約15,151元。