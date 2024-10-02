美股道指微升　Tesla交車遜預期　股價挫近半成

美股周三早段大致偏軟，道指升11點，報42,168點；標指跌15點，報5,693點；以科技股為主的納指跌86點，報17,824點。港股夜期報22,336點，跌123點，低水108點。

安聯投資環球股票首席投資總監Virginie Maisonneuve表示，隨着通脹及利率的回落，經濟增長放緩可能利好優質股及增長股，預期這兩類風格的股票有望於未來數月內跑贏大市。

她又稱，今年底前市場或會出現一些波動，尤其是考慮到11月的美國大選，故物色一些防守型股票以確保投資組合的平衡，將是明智之舉。她認為，英國股票的估值具吸引力，且有望從減息及政治穩定的影響中受惠。在利率下調及經濟溫和增長的環境下，小型股及科技股等領域應會取得理想表現。

企業消息方面，電動車公司特斯拉(Tesla)公布，其於第三季的汽車交付量為462,890輛，低過市場預估的463,897輛，其股價曾挫4.79%至245.66美元。

甲骨文(Oracle)宣布在馬來西亞設立公有雲數據中心，預計投資額逾65億美元，該公司股價曾升0.82%。通用汽車第三季在美國的交付量為65.96萬輛，按年跌2.2%，其股價升0.76%。