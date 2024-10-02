【仲有得升？】中港股市連日狂飆　外資大行咁樣評價...

中央自上周推出救市措施以來，不僅激活中港股市表現，且帶動外資對中港股市及經濟前景重拾興趣。最新有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧(Ray Dalio)稱，內地「不惜一切代價」推出經濟刺激措施，若然最終出爐的實際政策較承諾還要多，將可寫入市場經濟史冊，並料中國經濟將走向歷史拐點。

他又以歐洲央行前行長德拉吉在2012年承諾支持歐元匯價作例子，比喻現時內地推動經濟的決心，有如當時德拉吉「不惜一切代價」般保護歐元。他稱，內地觀乎正處於房地產泡沫破滅、地方政府債務上升的「十字路口」，要麼就陷入與日本當年類似的經濟低迷，要麼就成功削減債務、避免危機。

他認為，隨着內地追求實現所謂的「漂亮式去槓桿」，需要重組不良資產之餘，且發行更多貨幣，盡量在不過於刺激通脹的情況下減輕償債負擔，而這種「通貨再膨脹」行動將鼓勵市場冒險，所以現金資產吸引力會遜於其他資產，又指看到「抄底」行動正在市場上演。

至於早年看淡內地經濟的澳新銀行行政總裁廖賢志(Shayne Elliott)亦「轉軚」，稱內地問題「被嚴重誇大」，又強調該行擁有很棒的內地國有企業和私營企業客戶。

另普徠仕投資組合專家伍心鈿最新提及，中央罕見召開9月會議，反映當局由風險管控轉向提供「政策防護」，有望促使政府推出更多有利於企業的措施；又料地方政府或會爭相推出新政策，為經濟復甦營造有利環境。

不過，她稱難以預測能在未來數月跑贏大市的公司，惟由於內地多項刺激政策致力改變經濟增長模式，即由過去依賴固定資產投資驅動經濟的模式，轉為更加關注由高科技和高端製造業驅動增長，故將重點關注具有穩定增長的優質企業，以及基本面正在改善的周期性公司。

摩根資產管理全球多元資產策略師盛楠認為，中央更加重視支持經濟增長和穩定房地產產業，有助市場價格奠定基礎，並推動股市發展勢頭，雖然政策細節尚未確定，但與中國相關的資產的下行風險已降至最低。