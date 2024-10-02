藍灣半島極高層呎價跌穿1.5萬　3年帳蝕175萬

港島大型屋苑再錄蝕讓成交，小西灣藍灣半島三房單位，減價至723萬元沽出，約3年帳面輸175萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯黃志佳表示，小西灣藍灣半島6座極高層G室，實用面積約492方呎，三房設計，叫價約758萬元，獲同區用家垂青，議價後以723萬元成交，呎價約14,695元，原業主於2021年4月以約898萬元購入，轉手帳面蝕讓約175萬元，貶值約19%。

●利嘉閣丁培鴻指，鰂魚涌栢蕙苑康栢閣中層D室，實用面積約555方呎，兩房間隔，有裝修，叫價758萬元，終以709萬元略低於市價成交，呎價約12,775元。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園錄10月首宗買賣，單位為L座中層13室，實用面積約555方呎，兩房間隔，原先叫價900萬元放盤，最近下調至750萬元，最終以715萬元沽出，呎價約12,883元，新買家為用家。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，長沙灣喜漾1座極高層單位，實用面積約695方呎，套三房連儲物室間隔，以約998萬元放售1個月後，獲同區客洽購，減價約68萬元，以約930萬元易手，呎價約13,381元，原業主持貨約9年帳面虧損約153萬元。

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新界區

●中原吳家威稱，東涌9月錄約38宗二手買賣，按月升約23%，昇薈7座中層B室，實用面積約1033方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,100萬元，放盤半年，累減26.2萬元，以1073.8萬元沽出，呎價約10,395元，新買家為外籍上車客。

●中原余俊文表示，荃灣區9月錄約84宗二手買賣，按月回升約20%，荃灣愉景新城12座中高層C室，實用面積約477方呎，兩房間隔，去年12月以680萬元放盤，因換樓多番減價，最近叫價570萬元，終以550萬元沽出，呎價約11,530元。

●祥益盤嘉茵稱，屯門龍成花園2座高層C室，實用面積約446方呎，兩房間隔，有裝修，獲買家以410萬元購入自住，呎價約9,193元，原業主於2010年以約185萬元購入，帳面獲利約225萬元。

●美聯梁浩文表示，屯門康麗花園1座低層D室，實用面積約480方呎，兩房設計，叫價439萬元放售，獲首置客洽購，議價後以431萬元承接，呎價約8,979元。

●美聯吳偉文稱，粉嶺花都廣場9座低層F室，實用面積約413方呎，兩房間隔，叫價430萬元，近日獲區內首置客洽購，議價後以410萬元承接，呎價約9,927元。

●中原徐家倫指，大埔白石角逸瓏灣8的2座高層B室，實用面積約1,008方呎，套三房間隔，議價後以1,428萬元沽，呎價約14,167元，新買家為外區用家，原業主持貨約5年，帳面蝕238萬元，貶值約14.3%。

●中原伍錦基表示，沙田第一城剛錄10月首宗買賣，單位為30座高層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，獲超過兩組客爭購，議價後終以425萬元易手，呎價約12,997元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑A座低層8室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望園景，放盤半年，未補價第二市場叫價680萬元，減90萬元，以590萬元成交，呎價約9,077元，原業主於2021年1月購入，逾3年帳面虧蝕108萬元，貶值約15%。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山居屋富寶花園12座低層B室，實用面積約591方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，已補價自由市場叫價468萬元，減8萬元，獲買家以460萬元承接，實呎價7,783元，原業主持貨約10年，帳面獲利52萬元。

●世紀21奇豐黎健峯指，新近錄得馬鞍山銀湖‧天峰2座中層C室，實用面積約544方呎，兩房間隔，望樓景，放盤4個月，叫價780萬元，調整至773.8萬元成交，呎價約14,224元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山9月共錄近80宗二手買賣，按月升約兩成多，馬鞍山新港城J座高層8室，實用面積約519方呎，三房間隔，議價後以658萬元易手，呎價約12,678元，新買家為用家，約8年帳面升值9.7%。

●美聯林健偉稱，將軍澳新都城2期1座中層H室，實用面積約538方呎，套三房間隔，最初叫價770萬元，放盤約半年，近日獲外區客洽詢。睇樓兩次，議價45萬元，以725萬元承接自住，呎價約13,476元。

●中原關偉豪表示，將軍澳蔚藍灣畔5座極高層G室，實用面積約490方呎，兩房間隔，以685萬元成交，呎價約13,980元，原業主於2011年10月以450萬元購入，持貨約13年帳面獲利235萬元。

●中原林國健稱，將軍澳日出康城領凱9座右翼中低層D室，實用面積約994方呎，套四房連儲物房間隔，望山景，以950萬元易手，呎價約9,557元，原業主持貨約10年，帳面獲利140萬元。

●利嘉閣趙洛民指，將軍澳日出康城緻藍天2座左翼中層D室，實用面積約784方呎，套三房連士多房間隔，叫價950萬元，議價後以898萬元沽出，呎價11,454元，原業主於2015年以約696.9萬元一手購入，帳面獲利約201萬元。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳峻瀅1期1座高層B室，實用面積約529方呎，兩房間隔，叫價638萬元，區內客議價後以580萬元購入，呎價約10,964元，原業主於2018年以約700萬元買入，約6年帳面蝕120萬元。

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