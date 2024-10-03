海峽石油化工：執董姚國梁涉內幕交易被罰款不影響集團

海峽石油化工( 00852 )宣布，最近得悉，法國金融市場管理局(AMF)於2020年2月28日作出決定，對Forever Winner International Development Ltd.、其董事總經理姚國梁(為公司執行董事)及林燕分別罰款80萬歐元、100萬歐元及60萬歐元，原因為涉及復星及AXA Private Equity對Club Méditerranée SA的收購要約有關的內幕交易。

姚國梁解釋，彼原本打算在有關減輕AMF的罰款所進行談判結束後立即通知董事會。該等談判目前正在進行中，結果仍有待確定。

根據董事會現有的資料，以及集團於該事項中並無受到牽連且AMF的罰款乃針對姚國梁個人這一事實，董事會認為該事項對集團並無重大不利影響，集團業務及營運維持正常。此外，董事會已成立獨立董事委員會調查該事項，並就該事項對姚國梁是否適合擔任董事的影響向董事會提供建議。

鑑於該事項的性質及複雜性，獨立董事委員會目前不擬就姚國梁是否適合擔任董事作出不利建議，並將於調查後適時提供其建議。

另外，集團宣布，董事會於10月2日召開的董事會會議上，批准宣派及派付截至2024年6月30日止6個月的中期股息每股0.08港元，總派息金額約為1.699億港元。中期股息將於12月2日(星期一)或前後派發予在10月25日(星期五)名列公司股東名冊的股東。