房屋局局長與年輕測量師對談　分享科技應用加快建屋

【營業資訊】市民安居樂業是社會共同願景、增加公私營房屋的土地供應﹑善用土地及房屋資源一直是市民關心的重要議題。日前，由皇家特許測量師學會(RICS)舉辦，一場年青測量師與房屋局局長何永賢的對話會順利舉行，學會逾70名年輕會員出席，與何局長進行深入訪談。

何永賢局長介紹了房屋階梯的成效和科技應用如何加快建屋量的措施。她提到運用MiC技術製作公屋組件，加快建屋進度，改善基層生活。何局長亦強調政府致力建立幸福社區，採用以居民為本的設計指引，同時致力增建出租公屋和確保現有公屋資源得以善用，幫助沒有能力租住私人樓宇的低收入家庭，並會提供更多資助出售單位，促進這些單位在市場流轉，以回應中低收入家庭自置居所的住屋需求，提供更理想的置業階梯。

皇家特許測量師學會會員活動委員會主席蔡宏基擔任活動主持人，與何局長及會員就多個房屋及建築相關議題進行對話。蔡宏基表示，科技應用提升了公營房屋的施工效率和質素，而資助出售房屋作為置業階梯，有助年青人及基層家庭向上流。

蔡宏基鼓勵年輕測量師應致力以「創新」、「專業化」和「年輕化」的精神，將國際級別的測量專業標準及技術水平推廣到大灣區城市，以提供高質量建設，支持粵港兩地建築產業長遠發展。

最後，何局長勉勵在場年青輕測量師積極提出意見，將專業知識應用於不同的房屋政策範疇，如建築技術發展﹑屋村管理及物業維護應用等領域，協助解決各種房屋問題。