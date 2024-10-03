文壹川辭任洲際航天主席留任CEO　股價曾瀉近15%

文壹川不再擔任公董事的理由報稱是他希望專注及投放更多時間於集團航天業務的發展及日常管理，於董事會擔任較次要的領導角色。披露權益資料顯示，文壹川仍持有洲際航天25.41%股權。

此外，再多3名董事跳船，郭華東及馬茲蘭•賓蒂•奧斯曼辭任非執行董事，王建宇辭任獨立非執行董事，同於昨日生效。

洲際航天同時委任Mohamed Ben Amor為執行董事，及鮑里斯•塔迪奇為獨立非執行董事，其中Mohamed Ben Amor現為阿拉伯信息通信技術組織(AICTO)總幹事，鮑里斯•塔迪奇則是塞爾維亞的前總統。

洲際航天今年董事會人事變動相當頻繁，以財經事務及庫務局前副秘書古嘉利最為鬧劇。該公司曾稱，與古氏就她在公司的職位進行討論期間，「被引導認為」她同意辭去其執行董事及董事會副主席職務。基於有關理解且假設她將於不久後提交辭任函，公司向她支付一筆款項，乃其所有應計薪金、代通知金及離職酬金，但古氏聲稱她對其薪酬存在分歧，且無提供辭任函予公司；公司要求她提供辭任函，或向公司退還上述款項。