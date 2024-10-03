麥樸思：中國股市重新煥發生機　實現長期牛市仍需改革

「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)認為，在刺激措施下，中國股市重新煥發生機，不過強調短期的樂觀情緒轉化成為可持續的牛市，仍需要更多改革。

他在官網發表文章指，本輪利好政策的刺激力度，以及時機均超出市場預期。過去幾個交易日，滬深300指數飆逾20%，錄得自2008年以來該指數的最佳周度表現。

他指，中國正採取一切措施以支持經濟增長、提振市場信心，包括向股市大規模注入流動性、下調銀行存款準備金率及減息等。另一方面，內地透過放鬆限購、降低存量房貸利息及降低二套房首付要求等，支持房地產市場。與今年較早時採取的手段比較，是次措施力度更大。

麥樸思指，目前為止，今輪刺激措施已令市場勁彈、提振信心，眾多等待時機入市的投資者把握機會，他們既擔心錯失機會，同時因為中國股票估值的確便宜。雖然刺激措施出台後，股市情緒樂觀，但內地仍面臨結構性問題，為長期增長帶來一定的不確定性。

他認為，短期來看，是次反彈將為科技及消費品等行業帶來機會，惟反彈能否持續下去是一個考驗。本次推出的刺激措施滲透至更廣泛的經濟需時，只有刺激措施滲透至實體經濟，始能產生期望見到的長期牛市。

麥樸思並提到，作為長期投資者，他關注基本面強勁的公司，以及長期改革。他對中國股市的態度謹慎樂觀，認為仍需要更廣泛、更深入的經濟改革以維持目前勢頭。為確保持續增長，中國需支持私營部門的增長及創新，尤其是要支持大型企業家，以及支持創新。