郭家耀：恒指21000邊有支持　科網股中線仍可看好

港股連升多日後明顯回吐，恒指曾跌逾千點。宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，指數短短數日累升逾4,000點，資金獲利回吐，大市出現技術調整亦屬正常，相信跌至21,000點有一定支持。他又指，大市整體氣氛改善，市場憧憬內地再有進一步政策消息，以及消費、投資市場會否回暖，後市仍然反覆向好，重貨者可考慮分段食胡，冇貨的投資者則可待跌至21,000點邊再考慮入市。

另一方面，日本新任首相石破茂稍早時表示，經濟還沒有為進一步加息做好準備。日圓周三(2日)遭遇兩年多來最大單日跌幅，接連跌穿145、146兌每美元水平。郭家耀指出，日圓回落，利好日股、美股表現。雖然近期部分資金重投大中華市場，日股短期吸引力變相減低。不過，多國央行陸續放水，日本央行未有進一步收水行動，相信日股表現不會太差，可作為部分資產配置。