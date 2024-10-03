畢馬威：港第3季重奪全球IPO市場第4位　內地措施推動復甦

畢馬威發表報告稱，香港已重新躋身全球五大IPO市場之列，此次提升主要由一家大型中國家電製造商於季內來港上市所推動，成為香港自2022年以來規模最大的IPO項目。

香港IPO活動在今年第三季度出現復甦迹象，年初至今錄得45宗上市項目，合共集資556億港元，集資額和宗數均按年分別增長123%和2%。消費行業在集資額方面佔據領先位置，由一家大型中國家電製造商的上市項目所推動，集資額達357億港元，佔香港年初至今集資額的64%。

該行認為，在中央政府最新宣布的經濟刺激措施推動下，內地和香港股市於上周錄得近期最大單周升幅。此策略性措施預計將吸引更多資金流入，繼而推動今年及未來香港大型IPO的數量。香港處於有利位置，能鞏固其在全球IPO排名中的地位，並展現其作為領先融資中心的韌性和吸引力。

畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，美國聯儲局最近的減息有望提高股票估值，改善市場情緒，從而利好全球IPO市場，惟宏觀經濟前景未明，有意上市的公司應保持審慎。儘管當前市況好壞參半，但隨着市場信心回暖，預計減息將推動更多企業掛牌上市。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，香港近期錄得3年來最大規模的IPO項目，反映投資者正恢復對香港IPO市場的信心和興趣。上市機構的靈活性，以及最近減息和中央刺激措施等利好因素，進一步推動香港IPO市場復甦。展望未來，這些積極因素預計將持續推動IPO活動，鞏固香港作為高增長企業樞紐的地位。