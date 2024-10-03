Blue Coast II上樓書提供558伙　兩房最細443呎

今期單位的戶型涵蓋兩房至四房間隔，實用面積介乎443至1,267方呎。第3座及第5座的標準樓層每層均設9伙，並提供3部升降機。

面積最細的單位包括第3座6樓F室，實用面積443方呎，兩房間隔，外連173方呎平台。至於最大的單位，為第3座標準樓層的A室，採四房兩套連儲物室及洗手間隔。項目預計關鍵日期為2026年2月28日。

該公司營業部首席經理郭子威指，有見早前於深圳及廣州舉行的10場推介會反應熱烈，決定本周加開10場，讓內地代理中介緊貼項目最新資訊，以便其推介予相關客戶。不少內地客在減息後有意於香港投資房地產，當中約七成準買家對三房戶較有興趣，考慮到他日有機會移居香港，鍾情較大的空間。另有約三成準買家傾向考慮兩房。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，集團會成立專業團隊，解答內地客對香港申請按揭及子女的升學等查詢。