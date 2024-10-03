Blue Coast II上樓書提供558伙 兩房最細443呎
2024年10月03日 13:09
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左為楊桂玲，右為郭子威。
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，周四(3日)已上載樓書至一手住宅銷售資訊網，今期由第3座及第5座組成，提供558伙，主打兩房單位，實用面積由443方呎起。
今期單位的戶型涵蓋兩房至四房間隔，實用面積介乎443至1,267方呎。第3座及第5座的標準樓層每層均設9伙，並提供3部升降機。
面積最細的單位包括第3座6樓F室，實用面積443方呎，兩房間隔，外連173方呎平台。至於最大的單位，為第3座標準樓層的A室，採四房兩套連儲物室及洗手間隔。項目預計關鍵日期為2026年2月28日。
該公司營業部首席經理郭子威指，有見早前於深圳及廣州舉行的10場推介會反應熱烈，決定本周加開10場，讓內地代理中介緊貼項目最新資訊，以便其推介予相關客戶。不少內地客在減息後有意於香港投資房地產，當中約七成準買家對三房戶較有興趣，考慮到他日有機會移居香港，鍾情較大的空間。另有約三成準買家傾向考慮兩房。
長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，集團會成立專業團隊，解答內地客對香港申請按揭及子女的升學等查詢。