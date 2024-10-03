渣打：倘內地推2萬億人幣財政措施　恒指最樂觀料見24500

港股連升6日漲逾4,000點後，周三(3日)曾挫逾1,000點，被問到中港股市會否重現2015年大時代時的暴升暴跌情況，渣打北亞區投資總監鄭子豐稱，要視乎中央後續如何部署財政政策，以及市場會否因中東政局及美國大選出現規避風險(Risk off)。

他認為，雖然港股近日升勢如火箭般一飛沖天，且升至22,000點，惟價位仍然屬「5年來的中下游」水平，恒指不是無再向上的空間，只是市場近日交易已經憧憬對中央接下來推出的財政政策，亦是大漲小回格局。而在中央未見進一步推出大規模財政措施前夕，港股應繼續整固，要突破22,500點，即恒指近5至10年平均約11倍市盈率的阻力相當大。

不過他相信，近日基金經理有加碼港股收窄他們低配港股的情況，原因是港股作為離岸市場多少跟MSCI齊上齊落，基金經理亦要以此指標，否則會影響他們年底花紅，而一旦內地大力推出逾2萬億元人民幣財政措施，恒指最樂觀則可升至24,500點。

至於中央推出「組合拳」如何反映在經濟數據之上，他則指或會在消費先見成效，而傳統「金九銀十」說法則以「銀十」出現機會較大。

板塊方面，該行最新仍對中資股評價正面，建議超配內地科技、非必需消費品及健康護理股，惟就低配內地金融板塊，鄭解釋是因內銀月底業績期臨近，基本面有惡化風險，加上中央的「抵押A股」新政受惠者並不內銀，故建議投資者若持有內銀股應轉泊入內險及券商板塊。

整體股債配置而言，渣打則指建議作跨資產類別配置，其中繼續看好美股及印度股市，料美國出現未來12個月軟着陸機會大於硬着陸，除非當地通脹回升及失業率持續高企，以及共和黨候選人特朗普成功當選之餘，並統領參眾兩院，料標指及納指未來12個月目標為6,170點及22,200點。

此外，渣打最新看好金價後市走勢，指受惠減息、央行需求及宏觀地緣政治風險支持超配黃金，將12個月目標價調高至每安士2,800美元，又料若然美元未來持續走弱，中國人民銀行或重新加碼買入黃金。