中銀香港推定息按揭計劃　曹德明：計劃具競爭力

中銀香港推出定息按揭計劃。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次中銀香港新增的4款定息按揭計劃具競爭力，可讓買家根據自身條件而作出合適選擇。息率亦比現時銀行新造H按及P按計劃的按息3.875厘，分別低出0.525厘、0.625厘、0.675厘及0.725厘。

假設貸款額500萬元、年期為30年，現時銀行普遍按揭計劃為3.875厘，每月供款為23,512元；中銀香港推出的定按計劃，2年期利率為3.35厘，每月供款比銀行普遍按揭計劃減少1,476元（6.3%）至22,036元；3年期利率為3.25厘，每月供款比銀行普遍按揭計劃減少1,752元（7.5%）至21,760元；4年期利率為3.2厘，每月供款比銀行普遍按揭計劃減少1,889元（8%）至21,623元；5年期利率為3.15厘，每月供款比銀行普遍按揭計劃減少2,025元（8.6%）至21,487元。

曹德明續指，今日一個月拆息報4.48厘，連升9個工作日，創逾2個月新高，現階段拆息仍維持高水平，中銀香港推出的定按計劃息率相對穩定，用家除可即時慳取更多利息開支，亦可鎖定指定年期的息率，置業人士可減低利率波動的風險，並讓市民有更多選擇，有助樓按市場穩定發展。

根據金管局住宅按揭統計，8月份H按選用比例報88.6%，P按的使用比例報6%，定息按揭計劃則連續19個月保持0%。曹指，相信中銀香港定按計劃將會吸引部分新造按揭客戶選用，料定按選用比例將有上升空間。