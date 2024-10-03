Seven ＆ i 據報正考慮出售Seven Bank部分股份

外媒引述知情人士透露，面臨被OK便利店(Circle K)的加拿大母公司Alimentation Couche-Tard(ACT)收購的便利店營運商Seven & i控股，正考慮出售其在Seven Bank的部分股份。

知情人士表示，此舉旨在表明經營日本及北美「7-Eleven」的日本零售巨頭Seven & i控股願意更關注其核心7-11業務。知情人士補充，該銀行在過去20年中，已成為Seven & i在日本業務的重要組成部分，將不再被視為子公司。

Seven & i面臨壓力，要求證明無論是透過談判，還是依靠自身的努力，都可以為其業務獲得更高估值。Seven & i上月聲稱，ACT最初提出以每股14.86美元的收購，並沒有完全反映該公司的價值。

Seven & i控制着Seven Bank約46%的股份，其中包括其他集團公司持有的股份，價值約1,530億日圓。雖然包括Seven Bank在內的金融業務只佔Seven & i經營溢利的7.1%，但其帶來的現金卻比超市業務更多。