m18講場：港交所跑贏環球　陳翊庭成百大商界女性

至於納斯達克行政總裁Adena Friedman、紐約證券交易所總裁Lynn Martin亦有上榜，分別排名54及55位。

呢個排行榜為咗表彰傑出嘅女性領袖，主要根據公司規模、健康狀況；女性領袖嘅職業生涯路徑、職位影響力，以及更廣泛嘅影響力等標準編制而成，今年名單入面，有65位係企業行政總裁。

據了解，Bonnie嘅排名，主辦單位考慮到佢喺推動香港金融市場穩健、維持韌性嘅努力，特別係推動董事會多元化、女性董事上面做咗好多工夫。

港交所近年積極推動董事會多元化，香港上市公司亦愈來愈進步。據9月數據，有逾86%上市公司，其董事會有至少一名女性。

唔講唔知，2023年，時任港交所主席史美倫都有上榜架！所以話，香港真係人才濟濟，唔知嚟緊又有邊位女性揚威海外呢？