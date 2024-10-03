ESG評級供應商自願操守準則出台　證監指有助打擊漂綠

香港環境、社會及管治(ESG)評級和數據產品供應商自願操守準則工作小組發布自願操守準則，香港證監會歡迎該套準則，其行政總裁梁鳳儀表示，自願操守準則可望定下高質素、可靠和具透明度的ESG信息披露基準，有助在香港發展日漸蓬勃的綠色和可持續金融生態系統內，打擊漂綠行為。

她又鼓勵資產管理公司等金融機構，在選擇ESG產品或數據供應商時，考慮有關ESG供應商是否緊遵這套準則或其他相類似或更嚴格的標準。

該套自願操守準則是根據國際證券事務監察委員會組織建議的國際最佳作業手法編製，並備有中文及英文版本，以確保準則與其他主要司法管轄區引入的要求互通和保持一致。

已同意遵從該準則的ESG評級和數據產品供應商，將需公開一份自我評核文件，並在當中說明它們為遵守該準則的原則而採取的方針和行動，而相關資料將有助證監會持牌資產管理公司等最終用戶，對其在投資和風險管理過程中選用的ESG產品和供應商，進行盡職審查和持續評估。

國際資本市場協會行政總裁Bryan Pascoe指出，樂意為香港統籌有關這套自願操守準則的工作，並對證監會的支持及公私營界別的主要持份者的參與深表感謝。該協會將繼續為市場最佳作業手法以至香港更廣泛的可持續金融倡議作出貢獻。