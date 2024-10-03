康怡花園兩房僅售550萬　呎價險守1萬元

港島藍籌呎價險守萬元關口，鰂魚涌康怡花園兩房單位，累減100萬元，以550萬元易手，呎價約10,456元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園連續兩日錄成交，其中D座中層2室，實用面積約526方呎，兩房間隔，叫價650萬元，剛以550萬元易手，累減100萬元，呎價約10,456元。

●紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣居屋東盛苑高層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，享海景，今年放盤於未補價第二市場叫價525萬元，獲白居二買家洽購，終以518萬元成交，呎價約8,031元，呎價屬該屋苑近年新低。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角健威花園F座中層4室，實用面積約445方呎，兩房間隔，望樓景，叫價550萬元，最終減價100萬元，以450萬元成交，呎價約10,112元，大幅減價約18.2%。

●利嘉閣梁啟豪稱，北角DIVA低層C室，實用面積約493方呎，兩房連開放式廚房間隔，新買家為家庭客，以825萬元成交，呎價約16,734元，原業主在2017年以約948萬元買入，約7年帳蝕123萬元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園11座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場以608萬元易手，呎價約10,270元。

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新界區

●中原林國健表示，將軍澳日出康城MARINI的3B座高層E室，實用面積約380方呎，一房間隔，以490萬元易手，呎價約12,895元，原業主於2019年9月以605.5萬元購入，持貨約5年帳面需蝕讓115.5萬元離場。

●中原朱偉源稱，將軍澳維景灣畔9座中層G室，實用面積約496方呎，兩房間隔，享少海景，最初叫價780萬元，近日減息後即獲買家洽購，最終以738萬元易手，呎價約14,879元，新買家為外區上車客。

●美聯黃麗貞指，將軍澳居屋寶盈花園1座低層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場叫價550萬元，放盤1日即獲綠表客洽詢，睇樓兩次以533萬元購入，呎價約9,034元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山迎海．星灣御17座低層C室，實用面積約491方呎，兩房間隔，望園景，放盤約3星期，叫價638萬元，減30萬元，以608萬元獲買家承接，呎價約12,383元，原業主持貨不足兩年帳帳面虧蝕120萬元，期內跌價約16%。

●利嘉閣彭嘉豪表示，馬鞍山薈晴2座低層A3室，實用面積約337方呎，一房間隔，以385萬元成交，略低於市價，呎價約11,424元，原業主在2017年以約502.2萬元一手買入，帳面蝕117.2萬元，貶值約23.3%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山銀湖．天峰8座高層D室，實用面積約543方呎，三房間隔，叫價約800萬元，議價後以759萬元易手，呎價約13,978元，新買家為用家。

●中原伍錦基表示，沙田第一城10月暫錄約3宗買賣，包括8座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望內園景，9月初放盤叫價約430萬元，議價後以410萬元易手，呎價約12,538元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田第一城43座低層G室，實用面積約304呎，兩房間隔，望園景，放盤約兩個月，叫價370萬元，累減15萬元，減幅約4.1%，以355萬元成交，呎價約11,678元。

●利嘉閣司徒俊傑表示，青衣翠怡花園10座高層H室，實用面積約495方呎，三房間隔，望全海景，新買家為外籍客，因家人在同區居住，獲減價65.2萬元，以622.8萬元成交，呎價約12,582元，原業主在2021年以749萬元買入，帳面蝕126.2萬元。

●中原丘祥麟稱，大嶼山尚堤6座低層C室，實用面積約996方呎，套三房間隔，7月叫價950萬元，最新以900萬元沽出，呎價約9,036元，新買家為內地客，趁長假期來港入市。