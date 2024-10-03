證監會搞35歲生日會 7位主席齊到場 你認得邊幾位？

香港證監會今年35歲啦，周四(3日)搞咗個生日會，證監會至今7位主席都有到場慶祝，連埋其他嘉賓有超過300人，場面非常熱鬧，佢哋仲雞啄唔斷添！齊齊分享喺證監會守護資本市場同投資者嘅發展路上，一啲難忘嘅個人經歷、價值觀，以及寶貴經驗。

講起證監會主席，1989年證監會成立至今，除咗現任主席雷添良(Tim)，你又記唔記得有邊幾位？開估！前主席分別有區偉賢(Robert Owen)、羅德滔(Robert Nottle)、梁定邦(Anthony Neoh)、沈聯濤、方正，及唐家成(Carlson)。

Tim就話，證監會喺引領香港資本市場發展嘅路上，有幸同步見證國家發展，可以同國家、香港一起經歷，為兩地資本市場作出貢獻，證監會「與有榮焉」。

證監會行政總裁梁鳳儀仲借機會多謝任主席與董事局成員，一直以來對證監會嘅領導及指引，又感謝公私營界別嘅夥伴，同證監會並肩合作。同時講明，證監會團隊會繼續努力，喺時代嘅考驗中「砥礪前行」，讓香港作為國際金融中心嘅發展更加穩步向前。