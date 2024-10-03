新盤票王易位　啟德項目收逾2.9萬票

今年新盤票王的寶座易主，低價出擊的啟德新盤，連日來收票氣勢如虹，經過7日截收逾2.9萬張入票，超額認購倍數罕見破百，亦意味平均至少142人爭購1伙，競爭相當激烈。

●啟德天璽‧天7日截收逾2.9萬票

●黃竹坑站Blue Coast II上載樓書

●元朗站The YOHO Hub II下周一賣58伙

●何文田站朗賢峯第IIA期錄「一客兩食」

●沙田星凱‧堤岸開放式戶成交價499萬

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周四(3日)售出一伙開放式單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述為2座27樓H室，實用面積259方呎，成交價499.3萬元，呎價約19,278元。全盤開售至今累售1,208伙，佔全盤1,335伙逾90%。

●元朗雨後削減優惠

星星地產旗下元朗雨後，周四(3日)修訂價單，再削減部分單位折扣。該公司市場推廣及銷售董事總經理李平山指，項目的三房及特色單位於下周一(7日)起，減少25萬元優惠。全盤至今累售317伙，所有一房單位已售罄，僅餘最後18伙。