新盤票王易位 啟德項目收逾2.9萬票
2024年10月03日 22:30
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今年新盤票王的寶座易主，低價出擊的啟德新盤，連日來收票氣勢如虹，經過7日截收逾2.9萬張入票，超額認購倍數罕見破百，亦意味平均至少142人爭購1伙，競爭相當激烈。
●啟德天璽‧天7日截收逾2.9萬票
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天，首輪銷售於周四(3日)下午1時已經截票，核數仍在進行中，經過7日的收票期，初步估算共收到逾2.9萬張入票，按周六(5日)首輪以價單形式發售204伙計，超額認購逾141倍。收票量打破香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast今年4月所錄得約2.8萬票的紀錄。
●黃竹坑站Blue Coast II上載樓書
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，周四(3日)已上載樓書至一手住宅銷售資訊網，今期由第3座及第5座組成，提供558伙，主打兩房單位，實用面積由443方呎起。發展商指，有見早前於深圳及廣州舉行的10場推介會反應熱烈，決定本周加開10場。
●元朗站The YOHO Hub II下周一賣58伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周四(3日)上載最新銷售安排，將於下周一(7日)推售58伙，折實平均呎價約14,698元。發展商指，將發售的單位包括20伙兩房及38伙三房，實用面積由462至905方呎，折實售價由666.11萬至1,429.23萬元，折實呎價13,322至17,096元。
●何文田站朗賢峯第IIA期錄「一客兩食」
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIA期，周四(3日)通過招標售出兩伙，合計成交金額涉4,375.2萬元，市傳兩伙由同一組買家購入。售出單位包括第3座18樓C室，實用面積899方呎，三房連工作室間隔，成交價2,107.2萬元，呎價約23,439元。
●沙田星凱‧堤岸開放式戶成交價499萬
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周四(3日)售出一伙開放式單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述為2座27樓H室，實用面積259方呎，成交價499.3萬元，呎價約19,278元。全盤開售至今累售1,208伙，佔全盤1,335伙逾90%。
●元朗雨後削減優惠
星星地產旗下元朗雨後，周四(3日)修訂價單，再削減部分單位折扣。該公司市場推廣及銷售董事總經理李平山指，項目的三房及特色單位於下周一(7日)起，減少25萬元優惠。全盤至今累售317伙，所有一房單位已售罄，僅餘最後18伙。