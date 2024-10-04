東方日報B2：港股跌少截　守22000關

港股屢現大成交，連帶大市周四走勢波動，且差點上演「小奇迹日」，出現戲劇式的「V」形反彈！恒生指數周四早段雖然一度回吐1,001點，挫逾4%，低見21,442點，惟午後卻近乎拗腰倒升、推翻指數跌幅，收市重返22,000點，報22,113點，跌幅縮剩330點或1.47%。就在港股市況氣氛好轉之際，據報大戶亦正削減其亞洲市場好倉，反映四面八方資金或正大舉湧入煲起中港股市。

與此同時，多名「中國大好友」近日都相繼開腔為中港股市護航。繼「鱷王」達利奧稱看到「抄底」行動正在上演之後，「新興市場之父」麥樸思亦提及兩地股市重現生機，認為今次反彈可為科技和消費品等行業帶來短線機會。

不過，麥樸思同時指出，大市真正的考驗在於升浪能否持續，因觀乎中央的「組合拳」措施要完全滲透到實體經濟需時，加上內地仍充斥多項結構問題，需要更多改革，為長期增長帶來不確定挑戰。

一眾財金猛人對中港股市的言論無疑是大市「方向標」，多隻對沖基金的資金流向同樣不容忽視。西京投資駐新加坡的高級投資組合經理Eric Yee表示，正在削減亞洲區股市好倉，並將資金轉戰中國，又指今趟是一次由政策驅動的谷底復甦，並不希望錯過如此千載難逢的機會。

瑞銀旗下對沖基金奧康納(O'Connor)的中國股票多空投資組合經理覃甲也看重當局對市場信心疲弱對症下藥，但仍會密切關注內房銷售和價格、汽車銷售、水泥價格，以至酒店平均客房收益(RevPAR)等高頻數據表現，以判斷經濟回暖的程度。

覃甲未有透露有否趁今次升浪增配中國資產，惟外媒統計的數據顯示，上述對沖基金9月回報有3.4%，把今年來累計升幅擴至17%。其他更為偏好中國股市的對沖基金，利潤就更加強勁，其中蘭溪資本旗下的中國基金單是上月升幅達30.6%，跑贏MSCI中國指數期內的23%升勢，並將今年較早前的虧損翻盤，該基金年內漲幅有15.4%。

十一假期內地正值休市之際，滙豐環球研究亦將內地市場評級由「中性」調高至「增持」，指當局一系列大膽的刺激措施標誌着市場轉折點，可能提供跑贏大市的窗口，又認為目前內地市場估值仍然吸引，與新興市場相比，折讓率為18%，入場未算遲。